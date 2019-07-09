Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,72 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 6,42'den sterlin ise 7,15'ten işlem görüyor.
Dün Asya piyasalarında düşük işlem hacminin olduğu zaman diliminde 5,82'yi gören dolar/TL, düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 5,73'ten tamamladı. Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,72 seviyesinden alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,21 azalışla 6,42, sterlin/TL yüzde 0,33 değer kaybıyla 7,15 seviyesinden işlem görüyor.
'5,70 KIRILIRSA 5,65 SEVİYESİ GÜNDEME GELİR'
Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi.
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Kaynak: AA
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