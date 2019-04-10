Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün 5,64-5,71 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,69'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,69 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,42'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,44'den alıcı buluyor.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak. Saat 14.45'te açıklanacak ECB faiz kararının ardından ECB Başkanı Mario Draghi'nin saat 15.30'da başlayacak basın toplantısı da yatırımcıların odağında olacak. Fed'in toplantı tutanakları ise saat 21.00'de yayımlanacak.

'5,71 DİRENÇ, 5,65 DESTEK KONUMUNDA'

Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak Liderler Zirvesi'nin de gündemi meşgul edeceğine işaret eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,71'in direnç, 5,65'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA