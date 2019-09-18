Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

18.09.2019 10:02

Dün 5,74'ün üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,70'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5,68 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 6,29, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,10'dan satılıyor.

Analistler, Suudi Arabistan'da, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatlarının, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktığını, bunun da TL varlıkları desteklediğini ifade etti.

'DOLARDA 5,7450 DİRENÇ KONUMUNDA'

ABD'de dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, makroekonomik veri takviminin de takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması Fed'in harekete geçmesine neden oldu. Fed, dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın, gerçekleştireceği basın toplantısında, likidite sorunu ve gelecek dönem para politikası ile ilgili vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7450'nin direnç, 5,6750'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA