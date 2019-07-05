Dolar 5,60 seviyesinden işlem görüyor

Dün üç ayın ardından 5,60'ın altına gerileyen ve en düşük 5,58'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybıyla 5,59'dan tamamladı. Bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,21 üzerinde 5,60 seviyesinde dengelendi.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,17 artışla 6,33, sterlin/TL yüzde 0,20 değer kazancıyla 7,06 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,6850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, bugün yurt içinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak banka kredileri eğilim anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin izleneceğini söyledi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında kalınması durumunda 5,55'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5,6850'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getiriyor.

Kaynak: AA