Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Dün 5,45-5,48 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 5,45'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,26 artışla 5,46'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,17 artışla 6,20'den, sterlin/TL ise yüzde 0,28 değer kaybıyla 7,25'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün Brexit gelişmelerinin yanı sıra yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

DOLARDA 5,50 DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 5,42'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA