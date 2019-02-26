Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Güne yükselişle başlayan dolar önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 5,30'dan işlem görüyor. Euro 6,03'den, sterlin ise 6,97'den alıcı buluyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,30 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,32'ye kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,29'a gerilemesinin ardından günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 5,30'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 5,30'dan alıcı buluyor.

EURO 6,03'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,03'ten, sterlin/TL yüzde 0,37 artışla 6,97'den işlem görüyor. Teknik açından dolar/TL'de 5,28 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,35'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA
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