Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 13,4612'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 13,37 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,14'ten, sterlin/TL ise 18,14'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin küresel ölçekte risk algısını artırdığını kaydederek, konuya ilişkin gelişmelerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi. Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 95,4'ün destek, 96 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.