Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar

Dolar/TL 26 Aralık`tan bu yana ilk kez 5,26 seviyesinin altına inerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru şu sıralar 5,26 TL'den işlem görüyor.

26 ARALIK'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin söylemine yaptığı vurgu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesinin de desteğiyle dolar yönünü aşağı çevirdi. Yeni güne 5,28 TL'den başlayan dolar gün içinde 5,25 seviyesine inerek 26 Aralık`tan bu yana ilk kez 5,26 seviyesinin altını gördü. Dolar şu sıralar 5,26 TL'den euro ise 5,98 TL'den işlem görüyor.

TRUMP'IN SKANDAL AÇIKLAMALARI ARTIRMIŞTI

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım'dan beri ilk kez 5,54 seviyesini test ederek başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD liderinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB'nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5,35 civarına gerilemişti.