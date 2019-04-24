Dolar, Güne Hareketli Başladı! İşte Son Durum

Dolar/TL, piyasaların tatil olmasıyla sakin seyrettiği birkaç günün ardından Türkiye ve ABD'de piyasaların açılmasıyla hareketlendi.

Döviz, önce Paskalya ardından da 23 Nisan'da piyasaların kapalı olması birkaç gündür sakindi. Piyasaların açılmasının ardından döviz kurunda hareketlilik başladı.

SON 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Haftaya 5,85'den başlayan dolar, bu sabah erken işlemlerde 5,87 TL'ye yükseldi. Böylece dolar, 15 Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro 6,58, sterlin ise 7,57 liradan el değiştiriyor.