Doların Ateşi Sönüyor, 6 Liraya Geriledi

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyir bugün TL'ye de yansırken, dolar/TL'de bir miktar aşağı hareket gözlendi ancak kur 6'nın üzerindeki seyrini koruyor.

Piyasalar YSK'nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

"GEREKÇELİ KARAR DA AÇIKLANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Şu anda Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Zannediyorum Pazartesi filan da beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak" demişti.

DOLAR ÖNCEKİ HAFTA 6,24 SEVİYELERİNE YÜKSELMİŞTİ

İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı ardından kuvvetlenen satış baskısı ile dolar/TL önceki hafta 6.24'lü seviyelere yükseldi. TCMB'nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarıyla yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin altını test etse de dolar/TL kalıcı olamadı.