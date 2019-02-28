Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde 'DEÜ Manav' adıyla tanzim satış noktasının kurulduğunu açıkladı.

ÜNİVERSİTEDE TANZİM SATIŞ NOKTASI KURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektörlük görevine getirilen AK Parti'nin eski genel başkan yardımcısı Nükhet Hotar'ın yönettiği DEÜ'de tanzim satış noktası kuruldu.

Rektör Hotar, bu haberi Twitter hesabından böyle duyurdu:

"UYGUN FİYATA MEYVE SEBZE SATIN ALABİLECEKLER"

İzmir'de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği 'DEÜ Manav' standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun.

"İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan vatandaşlarımızın evlerine uygun fiyatlarla meyve sebze götürmelerini sağlayan girişimlerine destek olacak 'DEÜ Manav' uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sosyal yardımda bulunmayı da hedefliyoruz.