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Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

Eskişehirli doğa tutkunları, çevre bilinci oluşturmak için Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli doğa tutkunları, çevre bilinci oluşturmak için Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri sportif faaliyetler ve topluma çevre bilinci aşılamak amacıyla yürüyüşlere devam ediyor. Son olarak Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda gece yürüyüşü yapan grup, 8 kilometrelik parkuru tamamladı. Kafa fenerleriyle, çamurlu zemin, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yürüyen 50 katılımcı, hafta sonunu spor yaparak geçirdi. Yürüyüşün ardından çay ve kahve eşliğinde şehir manzarasını izleyen doğa tutkunları, 2 saat süren etkinliği tamamladı. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

İhlas Haber Ajansı - Spor

Karacahisar, Eskişehir, Spor, Haberler

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