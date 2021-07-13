Dock coin nedir? Güncel DOCK yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Dock, Merkezi olmayan yönetişim, ağdaki değişiklikleri yönetmek için DOCK kullanılacaktır. Ana ağın nasıl çalıştırılacağı ve kimin tarafından oylanarak kararlaştırılacağı ve Dock belirteçleri, ağ üyelerinin oy kullanacağı mekanizma olacaktır. Dock coin nedir? Güncel DOCK yorum ve grafiği

DOCK NETWORK (DOCK) NEDİR?

Dock, işletmelere ve geliştiricilere blok zinciri teknolojisi kullanılarak anında doğrulanabilen dijital kimlik bilgileri oluşturma, yönetme ve sunma konusunda basit bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmış bir platformdur.

Bağımsız bir blok zinciri ve entegre ödeme sağlayan Dock teşvik belirteci, güvenilir bir doğrulayıcı ağı ve aynı zamanda sorunsuz benimseme ile birlikte çalışabilirlik sağlamaktadır. Dock, mevcut verilerle ve bunların nasıl yakalandığı, paylaşıldığı ve kontrol edildiği ile ilgili evrensel sorunları çözme hareketinin bir parçasıdır.

DOCK, Dock ana ağındaki yerel yardımcı programdır ve şu şekilde kullanılır:

Aşağıdakiler dahil ağ işlemlerini gerçekleştirmek için entegre bir ödeme mekanizması: merkezi olmayan kimliklerin (DID'ler) oluşturulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, şemaların oluşturulması ve daha fazlası. Bloklar üreterek ve işlemleri onaylayarak kaynaklarını ağa sağlayan doğrulayıcılar için emisyon ödülleri. Merkezi olmayan yönetişim, ağdaki değişiklikleri yönetmek için DOCK kullanılacaktır. Ana ağın nasıl çalıştırılacağı ve kimin tarafından oylanarak kararlaştırılacağı ve Dock belirteçleri, ağ üyelerinin oy kullanacağı mekanizma olacaktır.

DOLAŞIMDA KAÇ DOCK COİN VAR?

Dock, ana ağını 30 Eylül 2020'de başlattı. DOCK'un toplam 1 milyar token arzı var ve bu yazının yazıldığı sırada bunların yaklaşık 650 milyonu genel halkla dolaşımda. 150 milyon jeton ayrıldı ve önümüzdeki 15 yıl boyunca emisyon ödülleri olarak (hazineye ve doğrulayıcılara) dağıtılacak, 25 milyon jeton topluluk ödülleri için ayrıldı, Kalan jetonlar (yaklaşık 175 milyon) Dock hazinesi ve ağın devam eden gelişimi, pazarlaması ve benimsenmesi için fon sağlamak için kullanılacaktır.

DOCK COİN KURULUŞ AMACI NEDİR?

Dock Association, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur; ağın yol haritasını denetlemek, sürekli yönetişim kurmak ve sağlamak, ağın tanıtımını denetlemek ve aynı zamanda benimsenmesini sağlamak. Dock Network merkezi İsviçre'dedir ve Dock'un yardımcı programı belirteci gibi kriptografik belirteçler etrafında sunduğu yasal netlik nedeniyle tercih edilir.

DOCK JETONLARINI (DOCK) NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?

DOCK, giderek artan sayıda borsada işlem yapmak için kullanılabilir, bunlar şunları içerir:

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