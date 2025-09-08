Haberler

Djiku gitti mi, Djiku Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Djiku hangi takıma gitti?
Süper Lig devi Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile ilgili kararını verdi. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Djiku'nun durumu netleşti. Peki, Djiku gitti mi, Djiku Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Djiku hangi takıma gitti?

Fenerbahçe, Ganalı futbolcu Alexander Djiku'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Djiku'nun Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olacağı öngörülüyor. Djiku'nun Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmadığı konusu da son olarak gündem oldu. Djiku gitti mi, Djiku Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

DJİKU FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Böylece Djiku'nun sarı-lacivertli takımdaki macerası resmen sona erdi.

HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Djiku'nun transferi için Spartak Moskova ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak kulüpte yaşanan teknik direktör belirsizliği sebebiyle süreç kısa süreli olarak askıya alındı. Fenerbahçe, sonrasında 31 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'ya transferine onay verdi. Kulüpler arasında anlaşma sağlandı ve transferin resmileşmesi için yalnızca Djiku'nun imzası bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertli ekipte toplam 75 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Takıma savunmada önemli katkılar sağlayan Djiku, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir şekilde forma giydi.

Osman DEMİR
