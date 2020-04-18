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Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Wuhan, Ekonomi

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: "Gram altının sene sonunda 410 lira civarında olmasını...

Korona virüs salgınının küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın yükselmeye devam ediyor.

18.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:08
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner:

Korona virüs salgınının küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın yükselmeye devam ediyor. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altındaki yükselişin en son 2011 yılında yaşandığını ve 2020 yıl sonuna kadar gram altının 410 lira civarında olabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen korona virüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, yatırım araçlarından en iyisinin altın olduğunu söyledi. Altının her yıl yüzde 15 ila yüzde 20 arasında yükseldiğini aktaran Öner, 2020'nin sonlarında altının gramını 380 lira civarında beklediklerini fakat bu rakamın şimdiden oluştuğunu dile getirdi. Öner, 2020 yılı sonunda gram altın fiyatını 410 lira civarında beklediklerini kaydetti.

"Korona virüs sonrası altının yükselişi hız kazandı"

Altındaki yükseliş ile ilgili konuşan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, yatırım araçlarının en iyisinin altın olduğunu vurguladı. Öner, "Özellikle korona virüsün yayılmasından sonra altının yükselişi önü alınamaz bir hal aldı ve görünen o ki bu daha da devam edecek. Altın normalde her yıl yüzde 15, yüzde 20 gibi bir yükselişle kar bırakırdı müşterisine. Ama maalesef 2020'de biz 2020'nin sonlarında 380 beklerken henüz ikinci çeyreği bitmeden 380 liraları buldu. Bu gidişle de 2020 için gramı 400, 410, 420 liralardan bahsediliyor. O fiyatlara çıkacağını tahmin ediyoruz. En son 2011'de böyle bir yükseliş yaşandı, sonra altın tekrar geri düştü. Mevcut düğünler askıya alındı, hepsi ertelendi. Parası olanlar altınlarını önceden almışlar. Olmayanlar maalesef almayarak bu yükselişten nasiplerini aldılar. Umarız bu virüsün etkisi biter de tekrar düğünler yapılır. Ama altın tekrar eski fiyata dönmeyecektir. Alacak olanlar yüksek fiyattan alacaklar. Ev ve araba alacaklar bu yükselişi fırsat bilip altınlarını sattılar ve başka bir yatırım aracına döndürdüler. Has altın gram fiyatını 2020 yılı sonunda 410 lira civarlarında bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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