DİSK'ten asgari ücret zammına ilk tepki

27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:43

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği son toplantıyla 2020 yılı asgari ücreti belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yeni yılda asgari ücretin net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıklamasının ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, alınan karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "Kanal İstanbul'a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür!" dedi.

Çerkezoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki hükümet ve işveren çoğunluğu ile, bir kez daha insan onuruna yaraşmayan bir asgari ücret belirlenmiştir. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyarak işçinin ailesinin hesaba katılması zorunluluğu bir yana, işçinin sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini bile karşılamayan bir asgari ücret, oy çokluğu ile belirlenmiştir.

"ZAMLARI TELAFİ ETMEKTEN UZAKTIR"

Asgari ücretteki ayda 304 liralık, günde 10 liralık 'artış', işçilerin çarşıda, pazarda, faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır. Kanal İstanbul'a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür!

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NE KADARDI?

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020 yılı için işçi sınıfını emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz" demişti.

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, bu yıl Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yaptığı ortak açıklamada asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiği bildirilerek, "Bu rakamdan geri adım atmayacağız" denilmişti.