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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizmcilere müjde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşyla yaptığı görüşmelerle ilgili olarak Rus turistlerin Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
23.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere ile yaptığı görüşmelerin ardından turizmcileri sevindirecek açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"RUS TURİSTLER ÜLKEMİZE GELMEK İSTİYOR"

"Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu. Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz.

"BU SENEYİ EN AZ HASARLA GEÇİRECEĞİZ"

Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.

"ÜLKEMİZİ BİLEN HERKES GELMEK İSTİYOR"

Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız da Avrupa'daki, Türkiye'ye gelip de ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Bu nedenle gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlarsa da birlikte çalışmamız lazım. O insanların Türkiye'ye gelip tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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