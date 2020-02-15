Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib krizi Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemez
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki son durumun Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini belirterek, "Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.
15.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'deki son durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.
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