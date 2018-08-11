Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, büyükbaş hayvanlar içerisinde doğurganlık özelliği olan dişi hayvanları ve süt verimi olan hayvanların kurbanlık olarak tercih edilmemesinden yana olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarları hareketlenmeye başladı.

SÜTÜB Başkanı Suiçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğurganlığı olan ve verimliliği devam eden hayvanların kurbanlık olarak kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

Suiçmez, Türkiye'nin büyükbaş canlı hayvan materyalini koruması ve geliştirmesi açısından kurbanda dişi hayvanların yerine erkek hayvanların ve ekonomik verimliliğini kaybetmiş dişi hayvanların kesilmesini tavsiye etti.

Vatandaşların kurbanlık alırken bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Suiçmez, şu tavsiyelerde bulundu:



"Kurban Bayramı'nda dişi hayvanlarımızı kesmemeye özen göstermeliyiz. Kurbanda vatandaşlarımıza, özellikle doğurganlığı devam eden, bu yönde bir sorunu olmayan dişi hayvanların kesilmemesi yönünde telkinde bulunuyoruz. Döl tutmayla ilgili problemi olmayan düveler var, inekler var, bunlar kesilmese iyi olur. Üreticilerimiz de verimliliği süren hayvanlarını satmasın ama doğurganlığı bitmiş, verimliliği düşmüş hayvanlar zaten sürüden çıkar ve kesime gider.

Prensip olarak dişi düvelerin kesilmesine karşıyız. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Özellikle büyükbaşta canlı hayvan materyaline ihtiyacımız var. Üreticilerimiz de genel olarak bunlara dikkat ediyor. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli. Dişi hayvanlarımızı kesmemeye özen gösterelim."