Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
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Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu

19.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:29

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Dirk Kuyt, yine bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu. Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcılığına getirdi.

KUYT'TAN GERRARD AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Steven Gerrard'ın Liverpool'un başına geçeceği iddialarıyla ilgili konuşmuştu. Kuyt, "Gerrard bu kulübün evladı ve tüm kariyerini Liverpool'da geçirdi. Umarım teknik adam olarak da Liverpool'da benzer başarıları yaşamaya devam eder. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve hala zaman zaman birbirimizle iletişime geçiyoruz. Liverpool'un başına geçtiğinde yardımcısı olmamı isterse bunu çok isterim. Prensip olarak kendimi teknik direktör olarak hazırlıyorum ama bazı istisnalar her zaman vardır ve bu, kesinlikle o istisnalardan biri olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
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