Dinamo Zagreb - CSKA Moskova Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Dinamo Zagreb - CSKA Moskova Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:59
Dinamo Zagreb - CSKA Moskova Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Dinamo Zagreb - CSKA Moskova Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Dinamo Zagreb - CSKA Moskova maçıdır. Peki Dinamo Zagreb - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

DİNAMO ZAGREB - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dinamo Zagreb - CSKA Moskova maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

DİNAMO ZAGREB - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - CSKA Moskova maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

DİNAMO ZAGREB - CSKA MOSKOVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Maksimir Stadyumu, Zagreb'da oynanacak.

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