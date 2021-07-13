Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! Yıldız golcünün 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
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Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! Yıldız golcünün 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Diego Costa transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Serbest statüde bulunan yıldız futbolcu için şartları zorlayan siyah-beyazlıların, golcü futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Diego Costa'yla yapılan görüşmelerde büyük yol kateden siyah-beyazlıların futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu ifade edildi.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALANACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, futbolcunun transferiyle ilgili son durum hakkında bilgilerini paylaştı. Schira'ya göre Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan futbolcuya 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalatacak.

Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! Yıldız golcünün 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
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