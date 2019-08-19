Didier Drogba federasyon başkanlığına aday oldu

19.08.2019 15:19

Galatasaray'da bir dönem futbol oynayan eski efsane futbolcu Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu ve seçim hazırlıklarına başladı.

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere 41 yaşındaki Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine aday oldu. Drogba ile birlikte eski futbolculardan Bonaventure Kolou da federasyon seçimlerinde aday olacak.

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