Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı

19.08.2019 15:22

Galatasaray'da ayrılması beklenen Mbaye Diagne için yeni bir iddia gündeme geldi. Sezon öncesi Suudi Arabistan ve Katar'dan aldığı cazip teklifleri 'daha çok maaş isterim' diye reddeden Senegalli, bu kez 'olumlu' karar verdi.

Gitti, gidecek derken elde kalan ve Denizlispor maçında hiçbir varlık gösteremeyen Mbaye Diagne'nin bu kez Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

YILLIK 4,5 MİLYON EURO KAZANACAK

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray, göndermek istediği Diagne'yi Al Nassr kulübüne 12 milyon euroya satacak. Diagne de Suudi kulübüyle 4,5 milyon euroya anlaştı.

Suudi Arabistan ekibinde Galatasaray'ın bir diğer oyuncusu Maicon da forma giyiyor. İki kulüp arasında ilişkilerin iyi olmasından dolayı Diagne transferinin sorun çıkmadan sonuçlanması bekleniyor.