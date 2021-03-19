DGB Coin nedir? Güncel DigiByte (DGB) Coin yorum ve grafiği
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DGB Coin nedir? Güncel DigiByte (DGB) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:24
DGB Coin nedir? Güncel DigiByte (DGB) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside DigiByte. DGB coin, 2013'de geliştirilmiş ve 2014'ün DigiByte'ın kurucusu Jared Tate tarafından yayına alınmış açık kaynaklı bir blockchain olarak faaliyet gösteriyor. DGB coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, DGB Coin nedir? Güncel DigiByte (DGB) Coin yorum ve grafiği

DigiByte bugünkü fiyatı ₺0,513330 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺442.563.498 TRY. DigiByte son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #84, piyasa değeri ₺7.257.025.984 TRY. Dolaşımdaki arz 14.137.144.675 DGB coin ve maksimum seviyede. 21.000.000.000 DGB coin.

DGB COİN NEDİR?

DGB, 2013'de geliştirilmiş ve 2014'ün DigiByte'ın kurucusu Jared Tate tarafından yayına alınmış açık kaynaklı bir blockchain olarak faaliyet gösteriyor. DigiByte ağı, üç katmanı temel alıyor: akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) ve kişiselleştirilebilir tokenlerdir.

DigiByte'ın dijital varlıkları, ağ üzerinde orta katmanı oluşturan açık hesap defterinde konumlanıyor. Üçüncü ve alt katman ise merkeziyetsiz düğümleri, istemci yazılımını ve onların iletişimini tutuyor. DigiByte'ın kendine özgü özelliklerinden biri de kullandığı beş madencilik algoritmasıdır; Sha256, Scrypt, Skein, Qubit ve Odocrypt. Bu algoritmaların geliştirilmiş zorluk ayarları blockchain'i güvende tutmayı ve onu kötü niyetli saldırılardan korumayı amaçlıyor. DigiByte, DigiExplorer isimli kendi blok tarayıcısına sahip bulunuyor.

DigiByte, Nisan 2017'de Segwit'i etkinleştiren ilk büyük altcoin oldu.

DigiByte, Mayıs 2019'da DigiAsses'i hayata geçirdi. DigiAsses, varlıkları merkeziyetsiz olarak ihraç edebilen, akıllı sözleşmeler, dijital kimlikler ve başka özellikler sunan DigiByte blockchain altyapısı üzerine, ölçeklendirilebilir ikinci katman çözümü olarak çalışıyor.

DigiByte Madenciliği Nerede Yapılır?

DigiByte piyasaya sürüldüğünde hiç token üretilmediği için sadece madencilik yoluyla çıkarılabiliyor. DigiByte, tamamı 2035'e kadar çıkarılacak olan 21 milyar coin'lik bir limite sahip. DigiByte'ı, desteklediği beş madencilik algoritmasından birini kullanarak tek başınıza veya bir havuz yardımıyla üretebilirsiniz.

DigiByte Ne İçin Kullanılır?

DigiByte itibari para gibi bir ödeme yöntemi veya bir değer saklama aracı olarak kullanılabiliyor. DigiByte kripto para birimini, DigiAsset akıllı sözleşme ağını kullandıkları için Ethereum'daki gas mekanizmasına benzetmek mümkün. DigiByte bir borsada veya bir DigiByte cüzdanında depolanabiliyor.

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