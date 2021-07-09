DeXe (DEXE) coin nedir? Güncel DeXe (DEXE) coin yorum ve grafiği
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DeXe (DEXE) coin nedir? Güncel DeXe (DEXE) coin yorum ve grafiği

DeXe (DEXE) coin nedir? Güncel DeXe (DEXE) coin yorum ve grafiği
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Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan DeXe (DEXE) , platformun ERC-20 yerel yardımcı program belirtecidir. Kendi platformu ile merkezi olmayan ve özerk kripto para varlıkları ve sanal para birimi için araçlar içeren özerk akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışır. DeXe (DEXE) coin nedir? Güncel DeXe (DEXE) coin yorum ve grafiği

Bugünkü canlı DeXe fiyatı $4,32 USD ve 24 saatlik işlem hacmi $28.263.880 USD. DeXe son 24 saatte %96 düştü. Mevcut CoinMarketCap sıralaması 14.268.260 USD canlı piyasa değeri ile 718. sırada. 3.304.235 DEXE coin dolaşım arzına ve maks. 98.942.301 DEXE madeni para temini.

DEXE COİN NEDİR?

DeXe şu anda Binance , HitBTC , Gate.io , MEXC , ve Hotbit görüntülenmektedir.

DeXe belirteci (DEXE), açık ve izinsiz sistemi etkinleştirdiğini iddia ediyor. Protokol kurallarına uymak ve katkıda bulunan kaynaklar, katılımcılar arasında fikir birliğini kolaylaştırır. Simgenin iki hayati işlevi vardır:

  • Sigorta kasası arasında otomatik geri alım ve dağıtım, jeton sahipleri arasında çiftçilik ödülleri ve tüccarların ödüllerinin bir yüzdesi için jetonların yakılması.
  • DeXe DAO'ya katılım. DeXe.network'e katılmak ve çeşitli sosyal ticaret işlevlerinden yararlanmak için DEXE token sahibi olmanız gerekmez. Ayrıca, DeXe, DEXE akıllı sözleşmesini, ücretsiz konuşma olan ve Memorandumunun temel kiracıları olan açık kaynak topluluğuna yüklüyor. Ancak, topluluğa tam olarak katılabilmek, oy hakkını alabilmek, teklifler yoluyla katkıda bulunabilmek ve ağ içindeki teşviklerden faydalanabilmek için, temel olarak, DAO'ya üye olmak için kullanıcıların DEXE'yi edinmeleri gerekmektedir.

DEXE COİN AVANTAJLARI

DeXe, Shell ile ortaklık kurmaktadır. Zarar edilmesi halinde bunu Shell karşılayacaktır.

Yatırım gününüz geldiğinde elde edeceğiniz kar %99'a yakın bir miktar olacaktır. Buda sizlere bol kazanç sağlayacaktır.

Yatırım şartı olmayan DeXe, daha yüksek bir kar elde etmeyi düşünüyorsanız, bütçeniz kadar yatırım yapabileceğiniz imkanı size sunmaktadır.

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