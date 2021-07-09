DeXe (DEXE) coin nedir? Güncel DeXe (DEXE) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan DeXe (DEXE) , platformun ERC-20 yerel yardımcı program belirtecidir. Kendi platformu ile merkezi olmayan ve özerk kripto para varlıkları ve sanal para birimi için araçlar içeren özerk akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışır. DeXe (DEXE) coin nedir? Güncel DeXe (DEXE) coin yorum ve grafiği