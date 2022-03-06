Devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmirli Cennet Bakırlı, kayınpederinin hediyesi koyunla adım attığı küçükbaş hayvancılıkta, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı yüzde 85 hibe desteğinden de faydalanarak sürü sahibi oldu.

Menemen'e bağlı kırsal Göktepe Mahallesi'nde dünyaya gelen 38 yaşındaki Bakırlı, eğitiminin ardından ilçede özel şirkette bir süre muhasebecilik yaptı.

Cennet Bakırlı, evlenip çocuk sahibi olunca da ailesiyle daha çok ilgilenmek için işini bırakıp köyüne döndü.

Köyünde kayınpederinin hediyesi koyunla işe koyulan 3 çocuk annesi Bakırlı'nın, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı" kapsamında sağladığı yüzde 85 hibe destekli proje için yaptığı başvuru kabul edildi.

Bakırlı, bir koyunla başladığı bu işte 55 koyun ve kuzuya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayvanların bakımını tek başına yapan Bakırlı, sabah erken saatte başladığı mesaisinde, koyunların yemlenmesi, merada otlatılması, kuzuların bakımı, ahırın temizliği gibi işlemleri geceye kadar sürdürüyor.

Annesinin istemediği ve "Garip" adını verdiği kuzusunu da anne şefkatiyle büyütmeye çalışan Bakırlı, çiftlik kurup hayvan sayısını daha da arttırmak istiyor.

"Çiftlik kurup 1000 hayvan yetiştirmeyi hedefliyorum"

Cennet Bakırlı, AA muhabirine, 2016 yılında büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaya başladığını, işini çok sevdiğini ve hayvan sayısını artırmak istediğini söyledi.

Bakırlı, "Büyükbaşla ilgilendiğimiz sırada kayınpederim bir koyun vermişti. Büyükbaştan vazgeçince bunları çoğaltmaya karar verdik. Bir koyunla başladık, 10 oldu sonra da geçen yıl hibe programına başvurdum 15 koyun 1 koç nasip oldu. Aldık ve şimdi 55 hayvana ulaştık. Koyunların doğumu sürüyor. İnşallah sayımız daha da artacak. Bu işi sürdürmeyi düşünüyorum. Başka bir bölgede de tarlamız var. Oraya da çiftlik kurup 1000 hayvan yetiştirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Koyunlarla ilgilenmenin kendisi için büyükbaş hayvancılığa göre çok daha kolay olduğunu anlatan Bakırlı, özellikle de kuzulara ayrı zaman ayırdığını dile getirdi.

Biberonla beslediği "Garip" yanından ayrılmıyor

Annesinin istemeği kuzulara özel ilgi gösterdiğine işaret eden Bakırlı, şöyle devam etti:

"Koyunları evimin arkasında kırsal alanda otlatıyorum, tarlaya yonca falan ekiyoruz, orada besleniyorlar. Ayrıca sabah ve akşam yem takviyesi yapıyorum, tabii sadece ot ve samanla da olmuyor arpa da veriyorum. Doğum yapanlarla daha çok ilgileniyorum doğal olarak. Ayrıca bir kuzu var doğduğunda annesi istemedi onu biberonla besliyorum. Küçükken ayaklarına çorap geçirip eve de götürüyordum."

Bakırlı, bütün gününün koyun ve kuzuların içinde geçtiğini ve hayvanların sürekli bakım istediğini aktararak, "Sabah 07.00 gibi kalkıyor, önce hayvanların yem, su gibi bakımını gerçekleştiriyorum sonra eve dönüp çocuklarımı hazırlayıp okula gönderiyorum, eşim işe gidiyor. Sonra tekrar hayvanlarla ilgilenmeye başlıyorum, gebelere ayrı, doğum yapanlara ayrı zaman harcıyorum." dedi.

Koyunlarının hep ikiz doğurduğunu, bir koyunun ise üçüz yavruladığını belirten Bakırlı, kuzularla ilgilenmenin kendisine ayrı bir huzur verdiğini kaydetti.

Cennet Bakırlı, şimdiye kadar hayvanların sayısını arttırmaya yönelik çalıştıklarını, bu yıldan sonra ise gelir hedeflediklerini sözlerine ekledi.