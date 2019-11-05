Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak

05.11.2019 10:18

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) 500 işçi alımı yapılacak. DSİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.

PERSONEL HANGİ ALANDA GÖREV YAPACAK?

Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak.