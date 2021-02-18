Devlet Malzeme Ofisi, görevde yükselme ve unvan değişikliği kriterlerinde düzenlemeye gitti
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Devlet Malzeme Ofisi, görevde yükselme ve unvan değişikliği kriterlerinde düzenlemeye gitti

18.02.2021 08:23 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:26
Devlet Malzeme Ofisi, görevde yükselme ve unvan değişikliği kriterlerinde düzenlemeye gitti

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Kurum tarafından hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "şube müdürü" ve "müdür" kadrosuna atanabilmek için, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma, merkezi satın alma uzmanı, teknik uzman, teknik şef, şef, uzman veya muhasebeci görevlerinden birinde bulunma ve buralarda en az 3 yıl hizmette çalışmış olma şartları aranacak.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespiti halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılarak, yerlerine yedek üye veya üyeler görevlendirilecek.

Yazılı sınavlar, unvan değişikliği yazılı sınavı hariç DMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilecek.

Öte yandan, "Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak, kurumun teşkilat yapısı yeniden düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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