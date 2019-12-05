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Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.

05.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:33
Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.


Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda 30 sporcunun katılımı ile yapılan turnuvada 1. Aygün Ayaz, 2. Ahmet Yalçın, 3. Develi Kaymakamı Murat Duru ve 4. Mevlana Baysungur oldu.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Develi Kaymakamı Murat Duru tarafından verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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