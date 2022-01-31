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Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 mağlup etti.

ERZİN, HATAY (İHA) - Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 mağlup etti.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 15.haftasında evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor'u sert vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım xx, Ömer Acıcı xx

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xxx, Gökhan Çatal xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Mertcan Akın xxx, Çağatay Durmuş xxx

Hatay Erzin Yeşilkentspor: Doğukan Kuyucu x, Ulaşcan Altay x, Fatih Murat Örnek x Ali Özgür x, Rıdvn Karataş x, Ahmet Palta x, Mehmet Komuç x, Barış Bıyıklı x, Emirhan Ulutaş x, Emre Mutlu x, Mahmut Elmasoğlu x, Kusay Arslan x, Ayhan Kürşat Temel x, Oğuzhan Altıntaş x

Setler:

1.Set: 25-15

2.Set: 25-21

3.Set: 25-21 - KAYSERİ

Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor

İsmail Yıldırım, Develi, Şehit, Erzin, Spor, Haber

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