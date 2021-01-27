Dev uçak üreticisi Boeing, 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıkladı
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Dev uçak üreticisi Boeing, 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıkladı

27.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:33

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 2020'de 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıkladı. Şirket, üçüncü kez piyasaya sürülmesi ertelenen 777X'ler için de 6,5 milyar dolar ceza ayırdığını duyurdu.

Boeing Co. 2020 yılında 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıklarken; piyasaya sürümünü yeniden ertelediği 777X programı için de bilançosunda 6.5 milyar dolar ceza ayırdı.

Koronavirüs krizi nedeniyle havacılık sektörünün en geniş uçaklarına yönelik talep düşüşü ivme kazanırken, müşterilerinin uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçak alımlarını ertelemesi Boeing'in nakit akışını azaltıyor.

ÜÇÜNCÜ ERTELEME GELDİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Boeing, 777'lerin daha büyük bir versiyonu olan 777X'lerin 2023'ün sonunda piyasaya sürülmesini beklediğini açıklayarak uçağın piyasaya sürülmesini üçüncü kez ertelemiş oldu.

Dev uçak üreticisi Boeing, 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıkladı
Haber Yorumları (2)
BURAK: Sozunu tutamayan sirket 6.5milyar dolar ceza parasi ayirmis.kafa yokki diş guclerin iside papaza sucu at. Olsun bitsin
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ÖMER TURAN: adamlar virüsle mücadelede uçak bileti fiyatlarını düşürmemyince böyle olmuş.
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