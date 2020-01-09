: Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:50

Asgari ücret, 2019 yılına kıyasla yüzde 15 zamlanarak 2020 yılında 2 bin 324 TL oldu. Karar, işçi temsilcileri ve bakanlık yetkililerinin bir araya gelmesiyle alındı. Securitas güvenlik şirketinin Türkiye'deki şubesinin başkanı Murat Kösereisoğlu ise asgari ücretin, 'özel güvenliklerin yaptığı işle kıyaslanınca yetersiz kaldığını' söyleyerek bakanlığa başvuracaklarını söyledi. Kösereisoğlu, asgari ücretin güvenlik sektöründe arttırılmasını talep ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında asgari ücretin 2 bin 324 TL olması yönünde karar birliğine vardı. Komisyonunun aldığı kararı doğru bulanlar kadar eleştirenler de vardı. Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu ise asgari ücret tartışmalarına kendi sektöründen yaklaşarak, "Sadece kendi şirketimiz maaş zammı yaparsa rekabet konusunda sorun olabilir. Bu yüzden sektör genelinde asgari ücret yüzde 30'un üzerine artmalı" dedi.

Murat Kösereisoğlu

BAKANLIĞA BAŞVURACAK

Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre; Türkiye'de 20 bin çalışanı bulunan Securitas, özel güvenlik sektörü çalışanlarının ücret, mesai ve izin haklarının iyileştirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmak üzere çalışma başlattı.

"ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30 ÜZERİNDE OLMALI"

Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, 2020 yılı için belirlenen 2 bin 324 liralık asgari ücretin özel güvenlikçilerin yaptığı işle kıyaslandığında yetersiz olduğunu belirtirken, özel güvenlik sektöründe maaşların en azından şu anki asgari ücretin yüzde 30 üzerinde olması gerektiğini söyledi.

SEKTÖRE YÖNELİK ÖZEL DÜZENLEME TALEBİ

Sadece Securitas olarak bunu yapmalarının rekabet sıkıntısı yaratacağını anlatan Kösereisoğlu bu nedenle sektöre yönelik özel bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı.

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