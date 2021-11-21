Dev derbi öncesi Fatih Terim'den öğrencilerine tek cümlelik öğüt: Oyundan zevk alın

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda iki takım için de kritik öneme sahip maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"ÜMİT EDİYORUM GÜNE YAKIŞIR BİR MAÇ OLUR"

"Hakikaten bir özlem söz konusu! Bizde de, taraftarda da, futbol kamuoyunda da. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık. Bir Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Ümit ediyorum güne yakışır bir maç olur.

"DERBİLERİN KEYFİNİ ÇIKARMALI HERKES"

Bizde bu kadar zaman sonra gelen taraftarımızla bütünleşip kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini çıkarmalı herkes. Sonuçların her zaman kestirilemediği maçlar oynuyoruz. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Oyundan zevk alın, keyif alın dedim.

"İYİ OYNAYARAK KAZANMAYI HER ZAMAN İSTERİZ"

Galatasaray oyun planı çok açık zaten. Hele özellikle Ali Sami Yen'de. Mümkünse, yapabilirsek rakip alanda oynayacağız. Topun kontrolünü almaya çalışacağız. Fenerbahçe kadrosu tekniği, pas kalitesi yüksek bir takım. Çok az top kaybıyla oynamaya çalışacağız. Kaybetmemek, 3 puanı almak için hafta içerisinde oyuncularımızla beraber zaten bilinen, oynamaya devam ettiğimiz, zaman zaman dokunmak zorunda kaldığımız oyun anlayışımızın üstünden geçtik. Rakibe göre ufak tefek dokunmalar, değişiklikler yapabiliriz. Oyun anlayışımızdan, felsefemizden, şu ana kadar oynamak istediğimiz oyunu yukarı çekmek için çalışacağız. Kazanmayı hepimiz isteriz. İyi oynayarak kazanmayı her zaman isteriz"

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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