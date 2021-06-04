Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenler hayran kaldı
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Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenler hayran kaldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçeliliğiyle bilinen şarkıcı Derya Uluğ, futbol yeteneğiyle kendine hayran bıraktı. Milli Takım formasıyla top sektiren Uluğ, bu anları sosyal medyadan paylaşarak "Antrenmandayım" notu düştü. Kısa sürede viral olan paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

Şarkıcı Derya Uluğ sahnelerdeki başarılı performansını bu kez yeşil sahada gösterdi. Futbol topunu yere düşürmeden uzun süre sektiren Uluğ'yu izleyenler yeteneği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcı yaptığı paylaşıma, "Antrenmandayım" notunu düştü. Derya Uluğ'nun bu paylaşıma çık kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenleri hayran bırakan anlar sosyal medyada gündem oldu
Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenler hayran kaldı
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