Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenler hayran kaldı

Fenerbahçeliliğiyle bilinen şarkıcı Derya Uluğ, futbol yeteneğiyle kendine hayran bıraktı. Milli Takım formasıyla top sektiren Uluğ, bu anları sosyal medyadan paylaşarak "Antrenmandayım" notu düştü. Kısa sürede viral olan paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.