Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip etti

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirdiği dev derbi sonrasında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Tüm maçların aynı gün ve saatte oynanması nedeniyle Riva'daki VAR odaları doldu. Bu sebeple karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan normalde Riva Tesisleri'ndeki VAR odasından izlemesi gereken maçı, Türk Telekom Stadı'nda kurulan özel bir sistemle takip etti. Belki de sezonun en önemli maçının VAR hakemine Riva'da yer bulunamaması ise şaşırttı.