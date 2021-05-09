Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip etti
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Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip etti

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirdiği dev derbi sonrasında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Tüm maçların aynı gün ve saatte oynanması nedeniyle Riva'daki VAR odaları doldu. Bu sebeple karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan normalde Riva Tesisleri'ndeki VAR odasından izlemesi gereken maçı, Türk Telekom Stadı'nda kurulan özel bir sistemle takip etti. Belki de sezonun en önemli maçının VAR hakemine Riva'da yer bulunamaması ise şaşırttı.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Galatasaray'ın Beşiktaş'ı devirdiği karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi Mete Kalkavan, karşılaşmayı Aslantepe'den takip etti.

VAR ODASINDA YER KALMADI

Normal şartlarda VAR'da görev yapan hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'ndeki VAR odalarından karşılaşmaları izliyordu. Sabah'ın haberine göre dün tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması nedeniyle Riva'daki VAR odaları doldu. Mete Kalkavan için Türk Telekom Stadı'nda özel bir sistem kuruldu. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı ile Galatasaray'ın Babel'le bulduğu ilk gol VAR kararları sonrası geldi.

Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip etti
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