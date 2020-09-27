Derbi muhtemel 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? GS FB maçı şifresiz izlenecek mi? GS FB muhtemel 11'ler! GS FB kaç kaç canlı takip
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Derbi muhtemel 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? GS FB maçı şifresiz izlenecek mi? GS FB muhtemel 11'ler! GS FB kaç kaç canlı takip

27.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:53
Derbi muhtemel 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? GS FB maçı şifresiz izlenecek mi? GS FB muhtemel 11'ler! GS FB kaç kaç canlı takip

Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Galatasaray Fenerbahçe maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, GS FB maçı ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? GS FB maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının merak edilenleri.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 27.09.2020, Pazar saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan BeinSport 1 kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Galatasaray Fenerbahçe hakemi:

ALİ PALABIYIK(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM SATMAN(2. Yardımcı Hakem)

METE KALKAVAN(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

BAHATTİN DURAN(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)

GALATASARAY FENERBAHÇE KAÇ KAÇ?

Derbi başladığında sayfamızı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Fatih Öztürk

Omar Elabdellaoui

Christian Luyindama

Marcao

Martin Linnes

Taylan Antalyalı

Younes Belhanda

Emre Kılınç

Sofiane Feghouli

Arda Turan

Radamel Falcaoa

Fenerbahçe:

Altay

Gökhan

Tiserand

Lemos

Caner

Gustavo

Sosa

Deniz

Ozan

Thiam

Valencia

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