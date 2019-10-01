Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı

01.10.2019 13:53

Depremin ardından tüm ekibiyle operasyon süreçlerine odaklanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip konut sahiplerinin ilettiği hasar ihbarlarını değerlendiriyor. Şu ana kadar İstanbul ağırlıklı olmak üzere çevre iller de dahil 2000'in üzerinde hasar ihbarı alındı.

TAZMİNAT ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Eksperleri hasar tespiti için sigortalı konutlara göndermeye başlayan DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'DA SİGORTALILIK ORANI YÜZDE 63

Öte yandan bugün Türkiye'de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında olduğu bildirildi. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu'da sigortalılık oranları yüzde 80'i aşarken, İstanbul'da ise yüzde 63'e ulaşmış durumda.

Güncel hasar bilgilendirmeleri dask.gov.tr internet sitesinden takip edilebilirken; hasar ihbarları da yine aynı adresten ya da Alo DASK 125 çağrı merkezinden yapılabiliyor.

Kaynak: İHA