Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı

26.09.2019 16:59

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Metrobüs hattında sefer sayısı artırıldı. Deprem sonrası 290 adet olan otobüs sayısı 485'e çıkarıldı.

Konu hakkında Twitter'dan açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun şu ifadeleri kullandı:

"17.30 İTİBARİYLE TAM KAPASİTE ÇALIŞACAKTIR"

"Deprem anında metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısı hızlıca 485'e çıkarılmıştır. Saat 17.30 itibariyle metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz."

DEPREM SONRASI TRAFİK OLUŞTU

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmuş ve vatandaşlar ulaşım sıkıntısı yaşamıştı. Okulların tatil edilmesi ile beraber çocuklarını almaya giden aileler ara sokaklarda bile trafiğe neden olmuştu.