Dent Coin nedir? (19 Mart) Dent (DENT) Coin yorum ve grafiği

Dent bugünkü fiyatı ₺0,028949 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺308.429.096 TRY. Dent son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #128, piyasa değeri ₺2.666.513.784 TRY. Dolaşımdaki arz 92.111.690.904 DENT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

DENT COİN NEDİR?

Dent (DENT) bir kripto para birimidir ve Ethereum platformunda çalışır. Dent, dolaşımda 92.111.690.903.73587 ile 100.000.000.000 mevcut arza sahiptir. Dent için bilinen son fiyat 0.00391964 USD ve son 24 saatte 11.33 yükseldi. Şu anda son 24 saatte 41.900.274,33 $ işlem gören 30 aktif piyasada işlem görüyor. Daha fazla bilgi https://www.dentwireless.com/ adresinde bulunabilir .