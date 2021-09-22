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Denizlispor, Samsun hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Samsun hazırlıklarına başladı

Denizlispor, 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı ekip, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Gülpınar gözetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, aerobik koşu çalışmaları ve pas oyunları ile devam etti. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Ege temsilcisi Denizlispor'da karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Denizlispor ile Samsunspor arasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan TFF 1. Lig 7. hafta mücadelesi, 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Samsun hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Samsun hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Samsun hazırlıklarına başladı

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