Denizlispor, Onazi ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor, Onazi ile yollarını ayırdı

Denizlispor, Onazi ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor, profesyonel takım oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Denizlispor, profesyonel takım oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, ön libero oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile karşılıklı olarak yollarının ayırıldığını açıkladı. Oyuncunun kulüpten tüm alacaklarını sildiğini belirten yeşil siyahlı kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol Şubesi ve teknik heyetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda, profesyonel takım oyucumuz Ogenyi Eddy Onazi ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Oyuncu kulübümüzden alacaklı olduğu tüm alacaklarını silmiş ve karşılıklı fesih evraklarını imzalayarak serbest kalmıştır. Ogenyi Eddy Onazi'ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Denizlispor, Onazi ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title