Denizlispor, Gazişehir Gaziantep'i Deplasmanda 1-0 Yendi
Spor Toto 1. Ligin 18. hafta mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendi.
Spor Toto 1. Ligde ilk iki sırayı yakında ilgilendiren maçta Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i Ziya Alkurt'un golüyle 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını sekize çıkardı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep 31 puanda kalırken, Teknik Direktör Yücel İldiz ile farklı bir kimliğe bürünen Denizlispor ise puanını 39 yaptı.
Antep ekibi önümüzdeki hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Adana Demir ile karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR (11)
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Haydi horozum süper lig seni bekliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Süper lig size yakışırCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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doslar süper ligeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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İyiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İŞ''de bu kardeşim ha gayret Süper lige . . . . at tığın yer yattığın yer attığın gol olsun kardeşlerim beni mutlu ettiniz. . .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır