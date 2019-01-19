Denizlispor, Gazişehir Gaziantep'i Deplasmanda 1-0 Yendi

Spor Toto 1. Ligde ilk iki sırayı yakında ilgilendiren maçta Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i Ziya Alkurt'un golüyle 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını sekize çıkardı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep 31 puanda kalırken, Teknik Direktör Yücel İldiz ile farklı bir kimliğe bürünen Denizlispor ise puanını 39 yaptı.

Antep ekibi önümüzdeki hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Adana Demir ile karşı karşıya gelecek.