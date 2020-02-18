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Denizli’de yatırım teşviklerinde aslan payını enerji sektörü aldı

Son 16 yılda Denizli'de yapılan 1143 yatırım için 12 milyar 313 milyon lira tutarında yatırım teşvik belgesi verilirken, 25 bin kişi istihdam edildi.

18.02.2020 04:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 04:53
Denizli’de yatırım teşviklerinde aslan payını enerji sektörü aldı

Son 16 yılda 'de yapılan 1143 yatırım için 12 milyar 313 milyon lira tutarında yatırım teşvik belgesi verilirken, 25 bin kişi istihdam edildi. Teşviklerin 1 milyar lira bandını aştığı yıllarda enerji yatırımları aslan payını alırken, teşviklerde geçen yıl büyük artış yaşandı.

Kaynak: Dunya.com

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