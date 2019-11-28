Denizbank GM Hakan Ateş: 2 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı
Turizm sektöründeki 17,9 milyar dolarlık toplam kredi tutarının yüzde 17'sini üzerinde taşıyan DenizBank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş, 3 milyar dolarlık toplam turizm kredilerin 2 milyar dolarlık bölümünü yeniden yapılandırdıklarını belirtti.
28.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:59
Turizm sektöründeki 17,9 milyar dolarlık toplam kredi tutarının yüzde 17'sini üzerinde taşıyan DenizBank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş, 3 milyar dolarlık toplam turizm kredilerin 2 milyar dolarlık bölümünü yeniden yapılandırdıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com