Deniz Undav kimdir? Deniz Undav hangi ülkede, hangi takımda oynuyor? Mevkisi ne?
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Belçika Ligi ekiplerinden Union SG forması giyen Deniz Undav bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u kendisine hayran bırakan Türk asıllı Alman futbolcuyu Ay-Yıldızlı ekibe katmak için girişimler başladı.Peki, Deniz Undav hangi ülkede, hangi takımda oynuyor? Mevkisi ne? Deniz Undav kimdir?
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav'ın Ay-Yıldızlı ekibe kazandırılması için talimatı verdi. Belçika Ligi'nde istatistikleri altüst eden Undav, bu sezon Union SG formasıyla çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi. Deniz Undav kimdir? Deniz Undav hangi ülkede, hangi takımda oynuyor? Mevkisi ne?
DENİZ UNDAV KİMDİR?
Doğum tarihi: 19 Temmuz 1996
25yaşında
Achim, Almanya
Boy: 1,78 m
Deniz Undav, Union Saint-Gilloise için forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur.
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