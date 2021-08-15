Deniz Öncü, Red Bull Ring'de Moto3 kariyerinin ikinci podyumunu elde etti
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Deniz Öncü, Red Bull Ring'de Moto3 kariyerinin ikinci podyumunu elde etti

Deniz Öncü, Red Bull Ring'de Moto3 kariyerinin ikinci podyumunu elde etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin 11. yarışını ikinci sırada tamamladı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin 11. yarışını ikinci sırada tamamladı. Barcelona'daki Katalonya Pisti'nde kariyerinin ilk podyumunu elde eden Öncü, Avusturya'da ikinci olarak bu sezon ikinci kez yarışı podyumda tamamladı. Moto3 takviminde sezonunun 12. yarışı 29 Ağustos'ta İngiltere'de koşulacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, 2021 Moto3 sezonunun on birinci durağında podyuma ulaştı. Moto3'te Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu, bu sezon Barcelona'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta üçüncü olarak Moto3 kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti. Sıralama turlarında iyi bir sonuç yakalayan Deniz Öncü, Red Bull Ring'deki yarışa beşinci sırada başladı.

Yarış başlangıcında harika bir start alan Öncü, ilk virajda iyi bir atak yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Romano Fenati ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girişen Deniz, henüz dördüncü virajda birinciliğe yükseldi. Yarışın geri kalan kısmında ilk sıraları kovalamaya devam eden Deniz, bir ara dördüncülüğe kadar gerilese de tekrar lider olmayı başardı. Son turuna lider girdiği mücadelede Deniz Öncü, Garcia'nın ardından yarışı ikinci sırada tamamladı. Moto3 takviminde sezonunun on ikinci yarışı 29 Ağustos'ta İngiltere'de koşulacak. - İSTANBUL

Deniz Öncü, Red Bull Ring'de Moto3 kariyerinin ikinci podyumunu elde etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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