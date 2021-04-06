Deniz Çoban, İrfan Can'ın golü için verilen iptal kararını yorumladı

Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında verilmeyen golünü değerlendirdi. Cüneyt Çakır'ın maçta iyi performans gösterdiğini belirten Çoban, İrfan Can'ın VAR kararı sonrası iptal edilen golüne ilişkin ise ince bir detaya vurgu yaparak, "Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde, Samatta'nın şortuna da top değiyor. Ekipman da oyuncu sayılır. Şortuna değmeseydi, bu ofsayt olmazdı. Temas ettiği için ofsayt" ifadelerini kullandı.