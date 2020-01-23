Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu ancak toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u konuk etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İlk maçı kendi evinde 4-0 kazanan Sivasspor, toplamda 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
MALATYASPOR GERİ DÖNDÜ
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Gökhan Töre ve 90+3. dakikada Chebake attı. Konuk ekip Sivasspor'un tek golünü ise 2. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri, 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.
Haber Videosu: Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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HER MAÇ 44 PALAKALI MALATYAYA 4 ATIYORUZ HALA KONUŞUYORLAR. . . ….Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kemal Özdeş ile bu iş olmaz Adil Gevrek transfer yap.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Malatyaspor''u bitirdin be Adil Başkan. Yazıklar olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gelsin gelsin Fener onları hem kupadan hem ligden edecek. ;)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ilk maç sergen efendinin sivasa hediyesi oldu ilk maç yedeklerle çıkmasa durum farklı olurdu canın sag olsun malatyamCevap Yaz Yayından Kaldır
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zabaağa gadar oynayaydınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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24 ocak cumaCevap Yaz Yayından Kaldır