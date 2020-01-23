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Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu ancak toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

23.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:08
Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat son 16 turu rövanş karşılaşmasında , 'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk maçı kendi evinde 4-0 kazanan Sivasspor, toplamda 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

MALATYASPOR GERİ DÖNDÜ

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Gökhan Töre ve 90+3. dakikada Chebake attı. Konuk ekip Sivasspor'un tek golünü ise 2. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri, 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.


Haber Videosu

: Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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