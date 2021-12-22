Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1

STAT: Yeni 4 Eylül

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar puanını 26'ya çıkarırken, Çaykur Rizespor 17 puana yükseldi.